Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов посетил региональное отделение фонда «Защитники Отечества»

Сразу после начала открытия в него обратилось около ста пятидесяти семи человек.

Руководитель филиала Ольга Ермакова подробно рассказала о фонде, а также провела экскурсию. По просьбе губернатора Подмосковья в помещении провели капремонт, а также его обставили современным оборудованием. Кроме того, здесь открыли кабинет для оказания поддержки психологического характера, библиотеку и даже проект квартиры. Она предназначена для ветерана с ограниченными возможностями.

«Но самое главное, о чем говорила Ольга Владимировна, это то, что к каждому посетителю находят индивидуальный подход. Здесь нет случайных и равнодушных людей. Некоторые сотрудники имеют за плечами даже боевой опыт. А сама О.Ермакова еще является председателем женсовета одной из воинских частей и представителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества», - отметил глава Чехова Григорий Артамонов.

По распоряжению Президента РФ весь процесс работы в фонде осуществляется по правилам «одного окна». Человек, пришел с определенным вопросом и проблемой и ему оперативно, и незамедлительно оказывают всю необходимую помощь. Работники фонда всегда готовы предоставить юридическую и психологическую поддержку. Помогут в вопросах трудоустройства, в уходе на дому, в оформлении различной поддержки и многого другого. В этом же месте можно подать заявление на реабилитацию, обеспечение лекарственными препаратами и протезами. Каждому обращающемуся лицу помогает социальный координатор.

Фонд работает по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д.4, к1 или связаться по номеру телефона: +7 (498) 602-00-23.

Отметим, что в данный фонд может обратиться с целью получения помощи любой ветеран спецоперации, а также члены их семей, имеющие постоянную регистрацию на территории Московской области.