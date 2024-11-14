Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил строительство детской поликлиники на 500 мест

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил ход строительства детской поликлиники на 500 мест в сутки, которая, согласно утвержденному графику работы, в 2025 году начнет прием пациентов.

Поликлиника расположится в четырехэтажном здании, которое возвели на улице Мира. В настоящее время специалисты занимаются устройством индивидуального теплового пункта. Там же сделают перегородки из кирпича подвального помещения. Кроме того, рабочие выполняют кладку наружных стен на четвертом этаже. На строительном объекте задействовано 49 квалифицированных специалистов, в распоряжении которых находится две единицы техники.

В поликлинику доставят современное оборудование. Медицинское учреждение предоставит юным пациентам большой спектр услуг. Прием будут вести психологи и физиотерапевты. На территории расположится педиатрическое и стоматологическое отделения, залы для лечебной физкультуры, кабинеты врачей узких специальностей, функциональной диагностики и реабилитации. Количество мест на парковочной зоне будет соответствовать среднему количеству пациентов и медперсонала.

Работы проходят в рамках национального проекта «Здравоохранение» с учетом единого стандарта программы «Наша поликлиника».