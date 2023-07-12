Глава городского округа Чехов открыл мемориальную доску в память о герое, погибшем в ходе СВО

На одном из домов в городском округе Чехов появилась мемориальная доска в память об Иване Варламове, погибшем в ходе специальной военной операции. Ее открыл глава муниципалитета Григорий Артамонов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, за смелость и решительные действия при выполнении боевой задачи, Указом Президента РФ В.В. Путина Иван награжден «Орденом Мужества». Посмертно», – рассказал глава городского округа Чехов.

Иван Варламов родился и жил в поселке Столбовая городского округа Чехов. Здесь же окончил школу, потом работал. С началом СВО молодой человек записался добровольцем и ушел защищать рубежи нашей Родины. Ему было всего 24 года.

«Подвиг Ивана навсегда останется в наших сердцах и будет служить примером как нашему подрастающему поколению, так и всем жителям. Он будет напоминать о ценности нашего мирного неба над головой», – подчеркнул Григорий Артамонов.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Чехов ]

Глава муниципалитета выразил слова признательности и скорби матери Ивана – Наталье Варламовой. Он отметил, что женщина воспитала настоящего патриота и защитника своего Отечества.

В начале нового учебного года еще одна мемориальная доска в память об настоящем герое появится на фасаде школы, где он учился.

Напомним, сегодня в городском округе Чехов оказывают максимально полную поддержку семьям защитников нашей страны. Работают волонтеры, отслеживает нужды семей администрация. Регулярно из тыла на фронт уходят грузы помощи нашим бойцам.