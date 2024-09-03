Глава Городского округа Чехов поздравил юных жителей с новым учебным годом

Первые звонки уже отзвенели, и тысячи школьников Подмосковья сели за парту впервые в жизни. Михаил Николаевич Собакин пожелал успехов учащимся образовательных учреждений округа.

Первоклассников, выпускников и других учеников после летних каникул встретила Любчанская средняя школа — она входит в 500 лучших школ Подмосковья. Глава городского округа Чехов поздравил ее учащихся с началом нового учебного года.

А педагогам он пожелал «вдохновения и новых профессиональных достижений». Ведь именно они помогают детям становится лучшими из лучших, побеждать в различных конкурсах и олимпиадах не только регионального, но и всероссийского уровня.

Поздравления прозвучали и в адрес юных жителей Курской области, которых тоже зачислили в окружные школы. Михаил Собакин пожелал им мирного неба над головой. Он уверен, что ребятам помогут быстро адаптироваться. Первые шаги для этого уже проделаны: перед началом учебного года им предоставили канцелярские принадлежности, а также форму и другую одежду.

Вместе со школьниками День знаний отпраздновали студенты первого курса Училища олимпийского резерва № 4 — им вручили студенческие билеты. С поздравлениями к ребятам обратился глава округа вместе с настоятелем Вознесенской Давидовой пустыни игуменом Сергием.

«Поблагодарил за работу педагогический коллектив и всех сотрудников училища, а ребятам пожелал преодолеть все преграды и достичь любых высот», — заявил Михаил Собакин.

К напутственным словам присоединился Олимпийский чемпион, Почетный Гражданин городского округа Чехов и Московской области Владимир Салманович Максимов. Впереди юных спортсменов ждут новые открытия, успехи и достижения!