Глава городского округа Чехов провел общегородской смотр техники

В нем приняли участие автопарки управляющих компаний и производственного комплекса «Чеховский» компании «Мосавтодор», а также МБУ «Чеховское благоустройство».

В связи с приближением зимнего периода, коммунальные службы готовятся к изменению режима работы. Так, Михаил Собакин оценил уровень подготовки техники, используемой на территории городского округа при выполнении необходимых задач по обслуживанию и содержанию городской инфраструктуры в холодное время года.

Известно, что в скором времени на машины установят распределители противогололедных материалов и специальное оборудование, предназначенное для уборки снега. Это обеспечит безопасность для всех участников дорожного движения.

Кроме того, планируется возобновление работы оборудования после его консервации. В частности, речь идет о технике для зимнего периода: роторных снегоочистителях и линейных снегопогрузчиках.

По словам главы муниципалитета, в 2023 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева автопарк спецтехники значительно увеличился: появилось 14 машин для уборки общественных пространств, в том числе и дворов.

В текущем году МБУ «Чеховское благоустройство» докупило еще 8 единиц техники (самосвалы, фронтальные погрузчики комбинированные дорожные машины и автогрейдер). В ближайшем будущем предприятие купит несколько подметально-уборочных машин.

Этой зимой для очистки улиц задействуют 36 машин малой механизации и 56 единиц техники большой механизации. Дополнением к этому будут служить более 20 единиц уборочной техники, которые привлекут подрядные организации. Окончанием работы займутся свыше 160 сотрудников МБУ «Чеховское благоустройство».

Город Чехов тщательно готовится к зимнему сезону. Для складирования снега здесь выделили 7 площадок общей площадью 578 тыс. кв. м. Во время осмотра предприятия округа продемонстрировали весь арсенал имеющихся средств для эффективной уборки. В наличии есть необходимая экипировка, инвентарь и другая техника для работы в холодное время года.