Глава городского округа Чехов вручил детям-сиротам сертификаты на приобретение жилья

Михаил Собакин рассказал, что у ребят есть выбор - получить квартиру по договору найма или приобрести жилье самостоятельно на соцвыплату размером более 4 миллионов рублей.

Сертификаты из рук главы округа получили Артем Песков и Сергей Исаков. Оба они уже студенты и планируют связать свою жизнь с выбранными профессиями.

«Артем Песков обучается по направлению «Организация работы с молодежью». После окончания вуза Артем планирует работать в социальной сфере. Сергей Исаков учится на сотрудника в логистической сфере», - написал в своем Телеграмм-канале Михаил Собакин.

Молодые люди получили памятные и полезные подарки.

Стоит отметить, что Московская область является абсолютным лидером по обеспечению детей-сирот жильем. В этом году еще 8 человек получат квартиры или жилищные сертификаты.