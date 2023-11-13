Глава городского округа Егорьевск провел выездной прием в муниципалитете
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Егорьевск]
Каждого из нас волнуют какие-то проблемы в жизни, но не всегда мы готовы потратить время, чтобы отправиться в администрацию и рассказать о них.Выездные же приемы сотрудников комитетов и отделов администрации позволяют людям решить многие вопросы без обхода кабинетов.
На днях такой выездной прием глава городского округа Дмитрий Викулов вместе с коллегами и депутатом Московской областной думы Максимом Коркиным провел в молодежном центре «Маяк».
По словам руководителя округа, жители задавали самые разные вопросы.
«В частности наших земляков интересовали темы земельной собственности, здравоохранения, транспортного обслуживания и других важных сфер жизни муниципалитета», - отметил Дмитрий Викулов и добавил, что все обращения взяли на контроль профильные заместители главы.