Глава городского округа Егорьевск провел выездной прием в муниципалитете

Каждого из нас волнуют какие-то проблемы в жизни, но не всегда мы готовы потратить время, чтобы отправиться в администрацию и рассказать о них.Выездные же приемы сотрудников комитетов и отделов администрации позволяют людям решить многие вопросы без обхода кабинетов.