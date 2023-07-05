Глава городского округа Егорьевск проверил ход строительства Ширяевского моста
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Егорьевск]
В городском округе Егорьевск ускоренными темпами идет реализация важнейшего объекта – транспортной артерии Егорьевск-Шувое.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке правительства Московской области в округе проходит реконструкция Ширяевского моста. Ход работ лично проинспектировал глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.
«На данный момент почти готовы опоры моста. Впереди устройство инженерных коммуникаций, строительство лестниц и другой инфраструктуры», - рассказал глава муниципалитета.
Дмитрий Викулов отмечает, что в строительных работах применяют только самые современные технологии и материалы. Такой подход поможет сделать мост мощнее своего предшественника. Новый объект будет выдерживать нагрузку в полторы тысячи тонн. Кроме того, мост станет шире, а его полотном смогут воспользоваться пешеходы, благодаря специальным дорожкам.
В настоящее время инженеры проводят испытания. Все конструктивные элементы объекта проходят проверку на прочность.
«Мост сдадим до конца года. Благодарю губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку этого проекта, такого долгожданного для наших жителей», – сказал глава городского округа Егорьевск.