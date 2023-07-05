Глава городского округа Егорьевск проверил ход строительства Ширяевского моста

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке правительства Московской области в округе проходит реконструкция Ширяевского моста. Ход работ лично проинспектировал глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

«На данный момент почти готовы опоры моста. Впереди устройство инженерных коммуникаций, строительство лестниц и другой инфраструктуры», - рассказал глава муниципалитета.

Дмитрий Викулов отмечает, что в строительных работах применяют только самые современные технологии и материалы. Такой подход поможет сделать мост мощнее своего предшественника. Новый объект будет выдерживать нагрузку в полторы тысячи тонн. Кроме того, мост станет шире, а его полотном смогут воспользоваться пешеходы, благодаря специальным дорожкам.

В настоящее время инженеры проводят испытания. Все конструктивные элементы объекта проходят проверку на прочность.