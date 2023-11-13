Глава городского округа Егорьевск вручил Орден Мужества семье погибшего участника СВО

На днях награду глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов вручил маме уроженца муниципалитета - 36-летнего бойца Евгения. Об этом руководитель Егорьевска сообщил в своих соцсетях.

Евгений никогда не был равнодушным человеком и уверенно стоял на защите своего Отечества. Он не отлынивал от армии, пошел служить. После срочной службы решил подписать контракт. Сначала воинский долг забросил его в Мурманск. А с началом военной операции в Сирии он отправился в эту «горячую точку». За достойное служение Евгения в 2016 году наградили медалью «Участнику военной операции в Сирии».

Орден Мужества, к сожалению, уже не украсит его воинский мундир. Ее военнослужащий получил посмертно за участие в спецоперации на Украине. Разведчик-пулеметчик разведывательного батальона проявил лучшие качества российского военного.