Глава городского округа Фрязино поздравил ветеранов с Днем Великой Победы

«От всей души желаю ветеранам здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой! Все фрязинцы бесконечно благодарны Вам за жизнь!», — заявил Дмитрий Воробьев.

Дмитрий Воробьев совместно с председателем Совета депутатов Еленой Романовой и волонтерами навестили Ускова Серафима Захаровича, Жучкова Ивана Ивановича и супружескую пару ветеранов Александра Филипповича и Евгению Николаевну Тимофеевых. Гости подарили ветеранам памятные подарки. В нынешний раз встреча приурочена празднованию Дню Победы, однако подобные мероприятия проходят несколько раз на протяжении каждого года.

«Встречаюсь с нашими героями несколько раз в год, в преддверии 9 мая – обязательно. И каждый раз нам удается узнать все новые, захватывающие факты из жизни ветеранов. Для нас они образец мудрости, доброты, самоотверженности и патриотизма. Очень рад встрече», — рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ветеранам также передали поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подарки подготовила администрация городского округа и компания «МАЙ». Для каждого героя был организован персональный концерт, который можно было наблюдать из окон своей квартиры. Творческие коллективы и солисты выступили во дворах Наукограда, где живут ветераны.