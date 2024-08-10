Глава городского округа Фрязино принял участие в крестном ходе в честь Дня памяти святого великомученика Пантелеймона

По словам главы, молодой врач Пантелеймон посвятил жизнь безвозмездному служению людям, за это он получил дар исцеления молитвой. К этому святому обращаются с просьбой об избавлении от заболеваний и душевных ран.

Он добавил, что этот день имеет особое значение для муниципалитета, так как в данный день жители вспоминают Матвея Владимировича Гольца, почетного гражданина города, руководившего Фрязинским территориальным медицинским объединением свыше 30 лет. В завершении своего трудового пути он выделил участок земли, где сначала был установлен крест, а позже возведен первый в городе храм. Его открытие было приурочено к 2000-летию христианства, 50-летию города и 70-летию Московской области.

По мнению Дмитрия Воробьева, в этот день люди молятся за всех, кто нуждается в помощи, в лечении, за попавших в тяжелую ситуацию вроде жителей Курской области. Он пожелал, чтобы святой Пантелеймон замолвит слово перед Богом за наших людей и за наших воинов.