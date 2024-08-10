Глава городского округа Фрязино провел внеплановую проверку одного из маршрутов автобуса

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев провел внеплановую проверку маршрута автобуса No 13, на который поступило значительное число жалоб от жителей на несоответствие расписанию и частую отмену рейсов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Глава муниципалитета совместно с административно-пассажирской инспекцией и представителями АО «Мострансавто» была проведена проверка соблюдения расписания, оплаты, состояния подвижного состава и работы персонала. Кроме того, жители Фрязина рассказали главе и инспекции о качестве предоставления услуг по перевозке пассажиров.

Отмечается, что по поводу срывов рейса автобуса будет проведена проверка перевозчиком, а причиной несоответствия расписанию стали технические неисправности. На сегодняшний день все проблемные моменты устранены.

Дмитрий Воробьев подчеркнул, что проверки общественного транспорта будут продолжены на постоянной основе.

Он добавил, что совместно с Минтрансом Подмосковья автоколонной была проведена немалая работа по замене общественного транспорта. На сегодняшний день по городским маршрутам курсируют 40 новых автобусов, из которых 26 большого класса, три – среднего, 11 – малого, которые оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдением, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда.