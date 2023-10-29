Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов с рабочим визитом побывал на предприятии ООО «МФС-77»

Предприятие «МФС-77» занимается изготовлением мебели на заказ. Со своего открытия в 2019 году фабрика увеличила производственные площади и рабочие места. В настоящее время на производстве выполняется порядка ста заказов в месяц.

В Кашире активно развивается предпринимательство. Сейчас на территории округа создано порядка двух тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.