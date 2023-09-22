Глава городского округа Кашира посетил Отель в деревне Большое Кропотово
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В городском округе Кашира продолжает активно развиваться туристическая инфраструктура.
Один из ярких примеров – отель «Ока Спа Резорт», расположенный в деревне Большое Кропотово. Сегодня он является излюбленным местом для гостей из разных регионов нашей страны. Раньше он был всем известен как санаторий «Каширские Роднички».
На территории санаторно-курортного объекта побывал глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Он высоко оценил красоту территории и благоустройство.
«Расположенный в живописном месте на берегу Оки отель является одним из популярных мест отдыха для туристов со всего Подмосковья и соседних округов страны. Наряду с тихим, уединенным отдыхом, здесь предлагают обширный спектр оздоровительных процедур. А благодатный воздух и окружающая атмосфера уюта делает это место во многом уникальным», - подчеркнул Михаил Шувалов.
Отметим, что Правительство Подмосковья и администрация округа сегодня делает все для дальнейшего развития туристической инфраструктуры. В муниципалитете благоустраиваются парки, развиваются туристические маршруты. Очень зеленый, красивый, насыщенный прекрасными местами для отдыха, он предлагает целый спектр туристических услуг для юных и взрослых туристов.