Глава городского округа Кашира поздравил с шестилетием сына участника спецоперации

Имениннику исполнилось шесть лет. Олег ходит в детский сад. Мальчик часто участвует в различных муниципальных конкурсах, в которых нередко занимает призовые места. Воспитатели отмечают склонность ребенка к творчеству. Именинник обрадовался подарку, который ему вручил Михаил Шувалов.

Не остались без знаков внимания и другие члены семьи. Жене военнослужащего вручили букет цветов. Женщина призналась, что каждый раз с нетерпением ожидает возвращения мужа домой из зоны СВО.

Ждет папу дома не только шестилетний житель Каширы, но и его брат и сестра. Олег самый младший ребенок в семье военнослужащего.