Глава городского округа Кашира поздравил ветерана с юбилеем

Житель Каширы во время Великой Отечественной войны ковал Победу, работая в селе. Когда фашисты напали на страну, Феодосию было всего 13 лет. Все его старшие братья ушла на фронт, и мальчик остался за главного в семье. На его плечи легла забота о слабых женщинах и младших родственниках.

После войны Суховский охранял границу. А, демобилизовавшись, следил за порядком на дорогах, обеспечивая передвижение грузового и пассажирского транспорта. Дослужился до должности начальника Каширской госавтоинспекции.

Теперь у Феодосия Суховского большая дружная семья, есть внуки, правнуки. В их кругу он и встретил юбилей.

Глава Каширы Михаил Шувалов поздравил знаменитого каширянина с днем рождения и пожелал здоровья и долгих лет жизни.