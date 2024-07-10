Глава городского округа Кашира Шувалов навестил семью участника СВО

Участник спецоперации из Каширы обратился с просьбой к Администрации навестить его родных — маму и бабушку. Глава городского округа Михаил Шувалов вместе с первым заместителем Евгением Тертышниковым проведали семью военного СВО.

«С самим Героем не так давно я увиделся на Донбассе, когда мы отвозили гуманитарную помощь нашим бойцам. Поговорили с его мамой и бабушкой по душам, расспросили, какая нужна помощь», — рассказал Михаил Шувалов.

Мама и бабушка военного СВО из Каширы рассказали, с какими проблемами сталкиваются. Глава округа Михаил Шувалов отметил, что каждый вопрос принят в работу.

В городском округе Кашира проживает более 300 семей военных СВО. Администрация налаживает контакт с родными участников спецоперации, чтобы оказывать им поддержку, в том числе и моральную.

«Поддержка семей участников СВО — это одно из направлений, которым мы занимаемся. Мы занимаемся плетением сетей. А не так давно в нашем парке прошла фотовыставка. Она была посвящена семьям участников СВО. Также мы сотрудничаем с Фондом содействия развитию Каширского района Московской области, который оказывает помощь участникам специальной военной операции», — рассказал директор МАУК «Городской парк» Олеся Кожадей.

Жители городского округа систематически помогают военным СВО. Они собирают посылки с необходимыми вещами, предметами личной гигиены и продуктами питания длительного срока хранения. Участие в сборах гуманитарной миссии принимают даже юные каширяне, которые рисуют рисунки и пишут трогательные письма с пожеланием победы и скорейшего возвращения домой.