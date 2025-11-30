Глава городского округа Клин навестила участников СВО в госпитале
Фото: [администрация г.о. Клин]
В преддверии Дня Матери, 29 ноября 2025 года, Глава округа Клин Инна Федотова собралась с матерями и женами военнослужащих, участвующих в СВО, чтобы испечь пироги для наших бойцов.
В результате получилась вкусная и ароматная выпечка с яблоками и повидлом.
Глава округа лично передала горячие пироги в Солнечногорский военный госпиталь, где проходят реабилитацию шесть клинских участников СВО. Вместе с ней пироги доставил Тимур Габидов, участник программы «Герои Подмосковья» и подопечный Инны Федотовой.
«В День Матери каждый из ребят, уверен, позвонит своей маме с поздравлениями, а мамина любовь поможет им быстрее восстановиться. Благодарю руководство и медперсонал госпиталя за их профессионализм и заботу о наших героях. Всем ребятам желаю скорейшего выздоровления!» - отметила Инна Федотова.
