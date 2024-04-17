Глава городского округа Клин посетила клуб «Молодежный», где изготавливают окопные свечи

Алена Сокольская отметила значимость изготовления таких свечей. Это незаменимая вещь, как и «сухой душ».

«Свечи горят долго, подходят и для обогрева, и для разогревания пищи.», - отметила Алена Сокольская.

Такие свечи делают своими руками решоткинские школьники в стенах клуба «Молодежный». Они используют такие материалы, как жестяные консервные банки, картон, парафин и воск. Все это помогают собирать местные жители и различные учреждения.

«Сухой душ» для бойцов тоже комплектуют школьники Решоткина.

«Мы уже не раз отвозили свечи и «сухой душ» военнослужащим на передовую и всегда получали от них слова искренней благодарности, адресованные нашим школьникам и всем нашим жителям», - рассказала глава городского округа.

Она поблагодарила всех участников и пожелала им успеха в их патриотическом занятии.