Глава городского округа Коломна Александр Гречищев провел инспекцию нового оборудования в Коломенской больнице

В поликлинике № 2 Коломенской больницы начался прием пациентов с новым, передовым цифровым флюорографом. На торжественном открытии кабинета флюорографии присутствовали депутат Государственной Думы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

«Медики постоянно подчеркивают: гораздо разумнее и продуктивнее предотвратить недуг, чем бороться с его последствиями. Именно поэтому правительство Московской области последовательно выделяет приоритетные ресурсы на оснащение медицинских учреждений современным диагностическим и профилактическим оборудованием. По указанию губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и в рамках реализации федеральной программы «Продолжительная и активная жизнь» в поликлинике №2 Коломенской больницы появилось самое современное цифровое оборудование для обследования легких», - заявил Александр Гречищев.

Новейший цифровой флюорограф способен обслуживать до 50 человек в день, гарантируя получение высококачественных снимков при минимальном воздействии на организм пациента.

В ближайшее время планируется расширение технической базы больницы: в течение года будут установлены дополнительные, более мощные установки, включая четыре рентгеновских аппарата и один томограф для магнитно-резонансной диагностики, рассчитанный на пациентов с весом до 150 килограммов.