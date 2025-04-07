Глава городского округа Коломна отметил заслуги фронтовиков, присвоив им звание «Почетный гражданин»

«Присваивая эти почетные звания нашим ветеранам, мы выражаем не просто формальную благодарность, а искреннюю признательность за их бесценный вклад в Победу и сохранение мира. Подвиги этих людей навсегда останутся в наших сердцах и памяти будущих поколений», — сказал Александр Гречищев.