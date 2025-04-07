Глава городского округа Коломна отметил заслуги фронтовиков, присвоив им звание «Почетный гражданин»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
Шесть уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих сегодня на территории Коломны, получили высокую награду — звание «Почетный гражданин». Это Зинаида Петровна Козина, Нина Петровна Копейкина, Алексей Михайлович Орлов, Евгений Павлович Сляднев, Владимир Петрович Филиппов и Зоя Александровна Купранова.
«Присваивая эти почетные звания нашим ветеранам, мы выражаем не просто формальную благодарность, а искреннюю признательность за их бесценный вклад в Победу и сохранение мира. Подвиги этих людей навсегда останутся в наших сердцах и памяти будущих поколений», — сказал Александр Гречищев.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Коломна]
Первое удостоверение к почетному званию вручили Зое Александровне Купрановой, которой недавно исполнилось 100 лет. Ее боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и «За освобождение Белоруссии».