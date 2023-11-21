Глава городского округа Коломна провел встречу с жителями в выездном формате
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Очень полюбился жителям городского округа Коломны формат встреч с главой «Выездная администрация». На протяжение всего года Александр Гречищев выезжает в разные уголки муниципалитета, чтобы пообщаться с людьми, услышать их пожелания, разобраться с проблемными вопросами.
Участниками такой очередной встречи стали около 40 жителей села Парфентьево. В центре внимания главы и жителей стали вопросы по ремонту дорог, работе общественного транспорта, освещению. Отметим, что темы обращений сельчан к представителям местной власти носили как частный, так и общий характер.
Староста новой части Парфентьева Елена Искоростинская пришла на встречу с главой, чтобы выразить благодарность за ремонт дорог, который провели здесь в этом году. Она отметила, что выполнен большой объем работ, осталось решить вопрос с дорогой на улице Школьной, где после прокладки газовых сетей необходимо восстановить прежнее дорожное покрытие.
«Открытый диалог — одно из приоритетных направлений нашей работы. Такой формат встреч с населением был введен по инициативе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Постоянный контакт с жителями помогает нам решать насущные вопросы», — отметил глава округа Александр Гречищев.