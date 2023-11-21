Глава городского округа Коломна встретился с водителем автобуса Надеждой Шашковой

Вот уже девятнадцать лет водит по улицам Коломны пассажирские автобусы Надежда Шашкова.

Как рассказали в администрации муниципалитета, она начинала свою профессиональную деятельность за рулем маршрутного такси. Последние девять лет Надежда управляет автобусами большого класса.

Она отмечает, что порой бывает любопытно следить за реакцией пассажиров на женщину-водителя. Как правило, местные жители уже привыкли к образу прекрасной леди за рулем, а вот туристы удивляются.

«Сначала настороженно реагируют, а в конце маршрута подходят и благодарят за техничное вождение. Это всегда приятно», – отметила женщина.

Прямо на рабочем месте с Надеждой Шашковой встретился и пообщался глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. Он выразил благодарность водителю за многолетний добросовестный труд. Глава муниципалитета отметил, что в штате водителей МАП № 2 - рекордное количество сотрудниц: 33 женщины наравне с мужчинами работают водителями автобусов.