Глава городского округа Котельники поздравил жен и матерей военных СВО с 8 марта

Глава Жигалкин хотел не только поздравить женщин в преддверии Международного женского дня, но и отвлечь от тревог и волнений, которые периодически овладевают их сердцами. Сергей Жигалкин поздравил женщин также и от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Сегодня дорогие и близкие им люди находятся вдали от дома, защищают нашу Родину. К сожалению, есть и те, кто отдал свою жизнь, отстаивая интересы нашей страны. Безусловно, все они — настоящие герои! Я и моя команда очень рады нашей тесной дружбе с семьями участников СВО, всегда на связи и готовы оказать любую поддержку и помощь», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Встреча прошла в неформальной обстановке. Матери и жены мобилизованных рассказали, как их мужчины выполняют боевые задачи в зоне СВО, встречаются ли с какими-либо проблемами. Признались, как справляются с домашними заботами на время отсутствия глав семейств.

Не обошли стороной и вопросы, связанные с развитием города. В округе проводится строительство социальных объектов, для специалистов сферы образования и здравоохранения создаются комфортные условия труда. В приоритете и духовное развитие горожан. Должное внимание уделили теме патриотизма: важно воспитывать в подрастающем поколении любовь к стране.

Мама военнослужащего Наталья Александровна предложила организовать в Котельниках Совет жен и матерей участников СВО, в рамках которого женщины будут встречаться, делиться опытом воспитания детей и внуков, оказывать моральную поддержку военным СВО. Глава округа Жигалкин предложил провести дополнительную встречу для обсуждения данного вопроса.