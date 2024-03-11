Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков провел очередное оперативное совещание

В перечне обсуждаемых тем значились выборы Президента РФ, которые пройдут уже в конце текущей недели. Напомним, что выборными днями значится период с 15 по 17 марта 2024 года.

На территории округа будет функционировать 126 постоянных и 3 временных избирательных участка. В связи с этим должны быть обеспечены максимальная безопасность и высокий уровень организации.

Кроме того, в ходе оперативного совещания стало известно, что на этой неделе планируется открытие детского сада в поселке Новый. Новый объект инфраструктуры рассчитан на 250 мест. Строительство детского сада - это долгожданное событие для местных жителей. На протяжении нескольких десятилетий вопрос ждал своего решения.

Также речь зашла и о масленичных гуляниях на территории Красногорска. Основные мероприятия запланированы на 16-17 марта.