Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проверил, как в округе обустраивают «народные тропы»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В Подмосковье продолжают реализовывать программу губернатора региона Андрея Воробьева «Народные тропы» которая стартовала в мае 2021 года. Ее суть в том, чтобы дорожки, которые, как говорится, протоптали сами местные жители сделали полноценными обустроенными тротуарами шириной не менее 2 метров.
Ход работ по реализации программы в городском округе Красногорск проинспектировал его глава Дмитрий Волков. Он побывал на улице Вокзальной. Там между многоквартирными домами № 1 и № 2 благоустроили такие дорожки протяженностью 85 и 35 метров.
«В хорошую погоду мы всегда сокращали путь, проходя по этой дорожке. Так удобнее и мамам с детишками, и всем нам – потом привыкаешь и уже не можешь ей не пользоваться. Но в плохую погоду на ней образуются лужи, грязь. Спасибо за это нужное благоустройство», - рассказала жительница дома №1 по улице Вокзальной Галина Ботнарь.
Какие именно тропинки нужно благоустроить выбирают сами жители. Для этого нужно оставить заявку на сайте «Добродел».
«Семь участков «народных троп» нашего округа обустроены по областной программе «Пешком». Это значит, что можно срезать свой путь и быстрее дойти до остановки, школы или магазина. Оценил качество выполнения работ на ул. Вокзальной. Самое главное - жители довольны», - сказал Дмитрий Волков.