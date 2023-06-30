Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков проверил, как в округе обустраивают «народные тропы»

В Подмосковье продолжают реализовывать программу губернатора региона Андрея Воробьева «Народные тропы» которая стартовала в мае 2021 года. Ее суть в том, чтобы дорожки, которые, как говорится, протоптали сами местные жители сделали полноценными обустроенными тротуарами шириной не менее 2 метров.

Ход работ по реализации программы в городском округе Красногорск проинспектировал его глава Дмитрий Волков. Он побывал на улице Вокзальной. Там между многоквартирными домами № 1 и № 2 благоустроили такие дорожки протяженностью 85 и 35 метров.

«В хорошую погоду мы всегда сокращали путь, проходя по этой дорожке. Так удобнее и мамам с детишками, и всем нам – потом привыкаешь и уже не можешь ей не пользоваться. Но в плохую погоду на ней образуются лужи, грязь. Спасибо за это нужное благоустройство», - рассказала жительница дома №1 по улице Вокзальной Галина Ботнарь.

Какие именно тропинки нужно благоустроить выбирают сами жители. Для этого нужно оставить заявку на сайте «Добродел».