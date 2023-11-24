Глава городского округа Красногорск принял участие в Конференции «Единой России»

«В основе повестки – итоги партийной работы в текущем году, постановка задач на предстоящий период, а также избрание делегатов на 21-й съезд «Единой России». Вызовы времени, которые достойно приняла страна и наша Партия, сегодня определяют курс развития, по которому двигаемся в командном ритме», – рассказал Дмитрий Волков.

Он также отметил, что в ходе конференции участники обсудили и поддержку наших Героев, а также предстоящие выборы Президента. Отдельный блок вопросов был посвящен развитию инфраструктуры всего региона.

Дмитрий Волков обратил внимание, что все эти вопросы являются приоритетным целями, которые обозначили на Конференции Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.