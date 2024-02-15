Глава городского округа Красногорск узнал о проблемах жителей и обсудил эффективность реализованных проектов

Глава Дмитрий Волков отметил важность встреч в подобном формате. Жители имеют возможность высказать свое мнение о различных инициативах местной администрации, указать на существующие проблемы и внести важные предложения. Жители в данном случае выступают надежными помощниками, отметил Дмитрий Волков.

«Благодарю жителей за соработничество, и те запросы, которые получили на приеме, обязательно будем ставить в приоритет при формировании дальнейших задач и планов», — глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков положительно оценивает эффективность прямого диалога с жителями.

Во время встречи были затронуты ряд вопросов: когда начнется обустройство ливневой канализации в микрорайоне, можно ли выбрать другую зону для установки контейнерных площадок, планируется ли формирование безбарьерной среды, появятся ли дополнительные места для парковки местных автомобилистов. Каждый вопрос будет изучаться индивидуально. Необходимые меры будут приятны в ближайшее время.

Глава городского округа Красногорск отметил, что выездные администрации — это возможность обсудить те проекты, которые уже реализованы. При необходимости всегда можно внести изменения. Ранее жители просили заняться реконструкцией сквера возле стадиона «Машиностроитель» и расширением улицы Заводской. Администрация получила обратную связь.