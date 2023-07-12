Глава городского округа Красногорск встретился с бойцами СВО

Два участника спецоперации из городского округа Красногорск, Владимир и Олег, сейчас находятся в отпуске. В это время они встретились с главой муниципалитета Дмитрием Волковым.

Он отметил, что бойцы рассказали о буднях на фронте и рассказали, в чем есть потребность в зоне СВО.

«Среди запросов – сопровождение выплат по ранению и покупка нового бронежилета. Вопросы обязательно решим и дальше продолжим нашу работу с участниками СВО и их семьями», - отметил глава городского округа Красногорск.

Желающие также поступить на военную службу и внести свой вклад в защиту интересов России, может заключить контракт. Подробную информацию обо всех мерах поддержки и выплатах, предусмотренных для военнослужащих, можно получить на сайте. Например, бойцы имеют право на кредитные каникулы, а также на сохранение рабочего места.

В городском округе Красногорск обратиться можно в военкомат по круглосуточному номеру: 8(985)686-67-10.