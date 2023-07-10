Глава городского округа Красногорск встретился со стобальниками ЕГЭ

В городском округе Красногорск провели торжественную встречу выпускников, набравших сто баллов по итогам единых государственных экзаменов.

Праздник проходил 6 июля в зале «Колоннады» музея-усадьбы «Архангельское», на нем присутствовал глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

На встречу пригласили более 20 ребят, которые получили высший балл на ЕГЭ по разным предметам: информатике и ИКТ, химии, русскому языку, литературе, истории. Глава городского округа Красногорск вручил им награды и выразил благодарность за успехи в учебе.

Теперь вчерашним школьникам предстоит определиться с профессией. Выпускница школы № 12 Марине Макаелян свой выбор уже сделала.

«Хочу поступить во ВГИК на операторский факультет, чтобы снимать кино и заниматься его продвижением в нашей стране», - делится она.

Изначально девушка сдала на 100 баллов литературу, а по русскому языку получила 95. Но еще пять баллов добавили после поданной апелляции.

Дмитрий Волков подчеркнул, что ребята приложили огромные усилия, а целеустремленность и талант обеспечили им успех.

«Еще раз поздравляю всех выпускников, а также их родителей и наставников с высокими результатами. Дорогие юноши и девушки, как говорит наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев #тольковперед. В добрый путь!», - сказал городского округа Красногорк.

Ребята получили денежные сертификаты и благодарственные письма. Еще одним отличным подарком стала обзорная экскурсия в парадной части усадьбы. Например, гости с интересом осмотрели Императорскую и Пушкинскую аллеи, храм-памятник Екатерины II, Малый дворец «Каприз», Верхнюю и Нижнюю террасы парка.