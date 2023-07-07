Глава городского округа Люберцы посетил уникальный завод, где делают инструменты из алмазов

Владимир Волков побывал с рабочей поездкой на заводе «ТОМАЛ» в Люберцах. Там глава городского округа увидел, как изготавливают инструменты из природных алмазов.

Владимир Волков пообщался с руководителем предприятия. Он обсудил с Денисом Першуковым планы по развитию завода.

«Это уникальное производство. Здесь находится единственный в России цех по изготовлению однокристального инструмента из природных алмазов. «ТОМАЛ» обеспечивает продукцией авиационные, автомобильные, тракторные заводы, а также предприятия оборонного комплекса», - отметил глава.

Также Владимир Волков добавил, что «ТОМАЛ» уже больше 60-ти лет выпускает уникальное оборудование из драгоценного камня, который считается самым твердым минералом. Сейчас на заводе работают более 80-ти таких же уникальных, как и само предприятие мастеров и, в основном, это жители Люберец.

Глава городского округа пожелал коллективу и руководству завода успехов в работе, а также пообещал оказывать максимальную помощь и поддержку предприятию.