Глава городского округа Люберцы поздравил сотрудников ГАИ с праздником и вручил жилищные сертификаты

Городской округ Люберцы вместе со всем регионом отмечает День ГИБДД.

Глава муниципалитета Владимир Волков торжественно поздравил с датой сотрудников инспекции. Помимо благодарственных грамот он вручил им два сертификата на квартиры. Принимало торжественное мероприятие ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны Госавтоинспекции. Поздравил представителей ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое». В нашем округе несут службу более 180 человек. Ежедневно они делают все для того, чтобы снизить аварийность на дорогах, первыми приходят на помощь попавшим в ДТП», - обратился к виновникам торжества глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он отметил, что сотрудники Госавтоинспекции ежедневно спасают человеческие жизни. Именно благодаря их труду в городском округе Люберцы идет благоприятная динамика по количеству ДТП: с каждым годом количество аварий становится меньше. В частности, идет снижение количества аварий с погибшими и пострадавшими, с участием детей.

Отдельные слова благодарности он высказал автоинспекторам за профессионализм и верность долгу. В завершение встречи глава округа пожелал сотрудникам Госавтоинспекции здоровья, семейного счастья, мирного неба. Особый акцент Владимир Волков сделал на спокойных дежурствах.