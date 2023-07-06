Глава городского округа Люберцы проводил на срочную службу призывников
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Люберцы]
Торжественные проводы призывников на срочную службу состоялись в военкомате городского округа Люберцы.
В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Владимир Волков, военный комиссар Александр Королев. Глава поговорил с ребятами и выразил им свое уважение.
Владимир Волков отметил, что отдать свой долг Родине должен каждый настоящий мужчина. Призывники из Люберец будут служить в Вооруженных силах России. Молодых людей распределят по учебным подразделениям Москвы и Московской области.
«Искренне желаю успешного прохождения службы! Ребята, удачи вам! И, конечно же, берегите себя! Ведь дома вас очень ждут», - отметил Волков.
Глава городского округа Люберцы также отметил важную роль, которую играет армия в становлении мужского характера. Именно служба Родине делает из юношей настоящих мужчин. Подчеркнул Владимир Волков и рост престижа военных специальностей. С каждым годом они набирают все большую популярность в стране. Растет и количество бонусов, льгот, которые получают военные.
«Время требует от всех нас реагировать на новые вызовы. Возможно, после армии кто-то захочет остаться в рядах ВС, выбрав для себя службу по контракту», - добавил Волков.
Напомним, что для военнослужащих по контракту в Московской области действуют разные выплаты и льготы, как для себя, так и для своей семьи. Среди них - кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места и другие.