Глава городского округа Люберцы вручил дипломы выпускникам Гагаринского техникума

Выпускники, окончившие прославленное профессиональное учебное заведение Люберец, где когда-то учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, получили дипломы из рук главы городского округа Владимира Волкова.

Он поздравил молодых профессионалов с окончанием техникума и пожелал успеха и удач во взрослой жизни.

«Будьте первыми во всем, как был первым в космосе Юрий Гагарин», — сказал Волков.

Глава Люберец напомнил, что из 495 выпускников Люберецкого техникума им. Гагарина 107 получили дипломы с отличием. В этом заслуга прилежно учившихся ребят и конечно всех педагогов техникума, особенно директора Ольги Клубничкиной.

Закончившие курс образования в этом году простились с альма-матер в торжественной обстановке.

Люберецкий техникум — это одно из ведущих учебных заведений Московской области. Здесь готовят профессионалов по 16-и направлениям и 11-и профессиям. На сегодняшний день в техникуме обучаются порядка 2 тыс. студентов.