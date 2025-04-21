Глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов поздравил супругов Кулешовых с 55-й годовщиной совместной жизни

18 апреля 1970 года ознаменовалось важным событием — объединением двух любящих сердец, что стало началом создания крепкой и дружной семьи. На протяжении многих лет эта семья служит примером для подражания, демонстрируя любовь, преданность и взаимопонимание.

Татьяна Дмитриевна и Валерий Алексеевич — личности, чья жизнь является ярким примером того, как усердие, преданность выбранному делу и крепкие семейные узы могут стать основой долгой и счастливой жизни.

Татьяна Дмитриевна, родившаяся 25 июля 1949 года, начала свой трудовой путь в раннем возрасте, в 1965 году. Более сорока лет она проработала на Павлово-Посадской швейной фабрике, зарекомендовав себя как высококвалифицированный работник. После выхода на заслуженный отдых в 2005 году она продолжила свою профессиональную деятельность в МУП «Энергетик» на канализационной насосной станции. Таким образом, ее трудовая биография насчитывает полвека — 50 лет самоотверженного труда и ответственности за результаты.

Валерий Алексеевич, родившийся 15 августа 1948 года, также обладает богатым опытом работы. После службы в рядах Советской армии он начал свою карьеру слесарем-сантехником в Трестмособлстрое № 17, а затем, с 1975 года, более трех десятилетий проработал в Специальном строительно-монтажном управлении. Как и его супруга, он не оставил работу после выхода на пенсию, продолжая трудиться в МУП «Энергетик» и с честью завершив свой полувековой трудовой путь.

Эта замечательная пара воспитала двух сыновей — Сергея и Дмитрия, которые с детства видели пример уважительного отношения родителей друг к другу, их трудолюбие и умение преодолевать трудности. Сегодня оба сына создали собственные крепкие семьи: Сергей уже более тридцати лет в браке, а Дмитрий — более двадцати. Особой радостью и гордостью для Валерия Алексеевича и Татьяны Дмитриевны являются их трое внуков, которые продолжают традиции любви и поддержки в семье.