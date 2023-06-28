Глава городского округа Павловский Посад выступил с отчетом

С отчетом работы по итогам прошедшего года выступил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

Помимо итогов, он рассказал о работе, которая уже ведется в нынешнем году. В частности, на 2023 год запланировано несколько масштабных проектов, связанных с благоустройством территорий в городском округе Павловский Посад. К реализации планов в этом направлении уже преступили.

Кроме того, Денис Семенов выразил благодарность коллегам за совместную работу и поддержку, которую они оказывают команде.