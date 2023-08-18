Глава городского округа Подольск поздравил с днем рождения ветерана войны в Афганистане

На сегодняшний день она насчитывает более двадцати пяти тысяч жителей городского округа Подольск.

«Своими трудовыми и ратными подвигами каждый из них сложил крепкий фундамент нынешнего общества, привив правильные ценности, любовь к своей стране. К этим людям необходимо прислушиваться, брать с них пример», – подчеркнул Дмитрий Жариков.

Глава городского округа Подольск рассказал, что вместе с активом организации обсудил важные вопросы, которые стоят на повестке развития округа.

Дмитрий Жариков подчеркнул, что все, кто побывал на встрече, уже внесли весомый вклад в развитие округа. При этом они остаются неравнодушными к развитию своей родины.

«Среди них и председатель Подольской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Николай Никулин, который сегодня отмечает свой день рождения. Все вместе поздравили именинника с праздником и поблагодарили за ту огромную работу, которую он проводит в округе, за то внимание к подрастающему поколению», – рассказал Жариков.

Напомним, сегодня в округе также ведется большая работа по поддержке семей защитников нашего Отечества, принимающих в специальной военной операции.