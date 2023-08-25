Глава городского округа Подольск поздравил ветерана с годовщиной победы в Курской битве

Глава Подольска Дмитрий Жариков поздравил ветерана из муниципалитета Марию Михайловну Рохлину с 80-летней годовщиной победы в Курской битве. Этим представитель администрации поделился в социальных сетях.

Как рассказал Жариков, Мария Рохлина служила санитарным инструктором на фронте. В составе 95-й гвардейской стрелковой дивизии женщина прошла битву за Сталинград и бои за Курск. Сама ветеран вспоминает, что эта битва стала «главной победной точкой» в противостоянии Красной армии немецким захватчикам. Мария Рохлина подчеркивает, что подобного сражения не было в истории, а советские войска смогли его выдержать и победить в нем.

Как отметил глава Подольска, Мария Рохлина в свои 98 лет ведет активный образ жизни и другим советует. Женщина занимается общественной деятельностью и проводит встречи с молодежью.