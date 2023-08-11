Глава городского округа Подольск проверил ход благоустройства на бульваре 65-летия Победы

В подольском микрорайоне Кузнечики в рамках губернаторской программы идет комплексное благоустройство на бульваре 65-летия Победы.

Ход работ находится на особом контроле администрации округа. Глава Подольска Дмитрий Жариков регулярно посещает бульвар, чтобы лично убедиться в том, что работы ведутся в графике.

Во время очередного объезда городских точек глава отметил, что на бульваре 65-летия Победы установлена стела «Населенный пункт воинской доблести» с гербами Московской области и Подольска.

«Благодаря подвигам земляков Подольск вписал свое имя в славную историю нашей страны. Сегодня многие наши земляки принимают участие в спецоперации. Стела станет еще одним символом храбрости и стойкости подольчан, увековечит память об их славных делах», — подчеркнул Дмитрий Жариков.