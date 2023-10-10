Глава городского округа Подольск умер в возрасте 47 лет

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер на 48-м году жизни, сообщает администрация округа в своих соцсетях. У него остались жена и ребенок.

«Администрация Городского округа Подольск с прискорбием сообщает, что в возрасте 47-и лет скоропостижно скончался глава муниципалитета Дмитрий Вячеславович Жариков. <…> Искренние соболезнования семье Дмитрия Вячеславовича Жарикова. Память о нем останется в сердцах каждого, кто знал его. О дате и месте прощания с Дмитрием Вячеславовичем будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Других подробностей пока нет, о причинах смерти также не сообщается. По неофициальной информации, у него оторвался тромб.

Дмитрий Жариков вступил на пост главы городского округа Подольск 9 марта 2022 года. До 2007 года он работал в военной прокуратуре, до 2009 года — возглавлял военный следственный отдел Подольского гарнизона в звании полковника юстиции. В администрации округа он работал с 2009 по 2015 год, в том числе, был начальником Правового управления Подольска, замглавы администрации — начальника Управления по правовым вопросам и обеспечению деятельности администрации. В 2015 году его избрали главой Серпухова, в 2022 году он стал первым заместителем главы администрации Подольска.

Жариков был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знаком Губернатора Московской области «За заслуги перед Московской областью» III степени, Патриаршей грамотой и другими областными, муниципальными и ведомственными наградами.