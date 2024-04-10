Глава Городского округа Пушкинский, администрация и работники коммунальных служб участвовали в субботнике

В субботу, 6 апреля, в Городском округе Пушкинский прошел субботник, в котором приняли участие глава Максим Красноцветов, сотрудники администрации, работники коммунальных служб, активисты «Единой России». Работы велись на парковой территории в Пушкино и Ивантеевке.

В ходе субботника было выполнено много работ, в частности, произведен сбор листвы и опиловка деревьев. Был выполнен ремонт архитектурных форм и подбор мусора. Участники субботника занимались покраской урн и городских скамеек.

С 1 апреля в округе стартовал месяц чистоты и благоустройства. В рамках мероприятия работы по уборке округа ведутся на общественных территориях и во дворах. В этот период уже более 500 кубических метров мусора было собрано. Работы продолжаются.

27 апреля состоится общеобластной субботник. В уборке городского округа может принять участие каждый неравнодушный и активный житель. Для участия достаточно обратиться в управляющую компанию. Сотрудники выдадут необходимый для работы инвентарь.