Глава Городского округа Пушкинский анонсировал месяц чистоты и благоустройства

В своих социальных сетях Максим Красноцветов написал, что коммунальные службы уже приступили к генеральной уборке общественных пространств и внутридомовых территорий. Ранее была осуществлена промывка дорожного полотна в городском округе.

Работникам городских хозяйств предстоит провести ямочный ремонт дорог, устранить дефекты на спортивных и детских площадках, а также привести в надлежащий вид остановочные павильоны.

Отметим, что на территории Московской области начались масштабные работы по подготовке к летнему сезону. Проводится очистка парков и фонтанов. От реагентов и пыли очищаются дороги, ведется подготовка к установке веранд.

Максим Красноцветов напомнил своим подписчикам о том, что уже 27 апреля состоится общеобластной субботник.