Глава Городского округа Пушкинский Красноцветов рассказал о мерах профилактики подтоплений в округе

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проинформировал, что вопрос паводков обсуждался на совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В весенний период времени проблема паводков особенно актуальная из-за подтоплений, спровоцированных таянием снега. Ежегодно власть принимает эффективные способы предотвращения проблемы. Нынешний сезон не стал исключением. Проводится работа для предотвращения паводков, итоги которой обсудили в ходе совещания.

В городском округе Пушкинский мониторинг гидротехнических сооружений проходит на регулярной основе. Участие в анализе принимает партийный актив «Единой России». В округе находится 24 ГТС. Сбор информации об уровне воды на каждом водоеме проходит ежедневно. Для устранения возможных подтоплений заранее подготовлены запасы ресурсов. Это позволит оперативно решить проблему.

Глава Максим Красноцветов обратился к жителями округа с просьбой соблюдать правила безопасности вблизи водоемов, проводить профилактические беседы с детьми.