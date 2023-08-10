Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов обсудил с активистами благоустройство набережной

Излюбленное место отдыха жителей Городского округа Пушкинский — берега реки Уча в Ивантеевке. Вскоре они преобразятся. Там обустроят набережную с зонами для неспешных прогулок и активного отдыха.

Будущие планы благоустройства глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов обсудил с активистами.

«Когда возникает вопрос благоустройства общественной территории, мы обращаемся к запросам жителей», — сказал глава.

Перемены коснутся участка, прилегающего к Рощинской улице. Здесь запланирована санитарная чистка территории, обустройство пешеходных тропинок, объединенных в сеть. Также для жителей, любящих проводить время на природе, организуют зоны отдыха, безопасный подход к воде. Берега реки Уча дополнительно укрепят, неподалеку от набережной оборудуют детскую и спортивную площадки.

Глава Городского округа Пушкинский напомнил, что запрос на включение этой территории в госпрограмму ранее был направлен в Минблагоустройства Подмосковья.

Встречи с активистами будут регулярными, на всех этапах преображения берегов Учи.