Глава Городского округа Пушкинский обсудил с жителями строительство новых детских садов

Максим Красноцветов и его заместители пообщались с жителями в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино во вторник, 16 января. Власти обсудили с гражданами наиболее острые проблемы округа.

Встреча проходила в одной из частей школы, где расположена Московская губернская универсальная библиотека. Максим Красноцветов осмотрел учебное заведение, а после ответил на самые волнующие вопросы встречи. Особенно жителей волновал вопрос образования, которые стали самыми популярными на выездной администрации.

Как отметила одна из присутствующих на встрече женщин, в Мамонтовке строятся новые дома, однако не детские сады. Она опасается, что найти место в учреждении для дошкольников будет трудно.

Максим Красноцветов согласился с этим. Он отметил, что население микрорайона и округа в целом растет, и детские сады со школами — это важный вопрос. Его взяли на контроль.

Всего встречу с властями округа в формате выездной администрации посетили 45 человек, которые обозначили ключевые волнующие вопросы и помогли обозначить задачи округа на будущее.