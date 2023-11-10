Глава Городского округа Пушкинский поздравил сотрудников ОВД с праздником и вручил жилищные сертификаты
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. С профессиональным праздником работников ведомства поздравил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
«Безопасность нашей территории обеспечивают более 620 сотрудников УМВД России „Пушкинское“ — от всей души поздравляю каждого и благодарю за труд. Вы выбрали сложный, но увлекательный жизненный путь, который заслуживает большого уважения», — отметил Красноцветов.
В торжественной обстановке 3 служащим ОВД вручили жилищные сертификаты, 11 сотрудников получили ценные подарки, еще 15 человек отмечены грамотами и благодарственными письмами.
«От всего сердца поздравляю ветеранов службы! Желаю всем крепкого здоровья, спокойных трудовых будней и профессионального роста!», — добавил глава округа.