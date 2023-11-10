Глава Городского округа Пушкинский поздравил сотрудников ОВД с праздником и вручил жилищные сертификаты

«Безопасность нашей территории обеспечивают более 620 сотрудников УМВД России „Пушкинское“ — от всей души поздравляю каждого и благодарю за труд. Вы выбрали сложный, но увлекательный жизненный путь, который заслуживает большого уважения», — отметил Красноцветов.