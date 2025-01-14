Глава Городского округа Пушкинский принял участие в совещании с Губернатором

В 2025 году состоялось первое совещание под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева, в котором принял участие глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Глава муниципалитета в своем телеграм-канале рассказал, какие темы были подняты во время регионального совещания. В частности, участники обсудили планы работы на текущий год. Одна из приоритетных задач — повысить качество услуг, которые оказывают населению. Большое внимание было уделено трансформации работы региональных органов.

Глава Максим Красноцветов также рассказал о нововведениях, которые вступили в силу с 2025 года. В частности, изменения касаются работы МФЦ. При очном посещении заявителем по вопросу получения услуг от Окружного управления социального развития № 27 работник МФЦ теперь предлагает сначала самостоятельно позвонить по номеру 122 (доб. 6). Дистанционное консультирование за гостевым компьютером МФЦ будет предложено тем заявителям, которые не смогли решить вопрос в телефонном режиме.

«Также с этого года проводится очный прием пожилых жителей на базе клубов Активного долголетия по предварительной записи. Записаться граждане могут на ресепшене в МФЦ», — рассказал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Очный прием пожилых жителей проводится в Пушкино по адресу: Московский проспект, д. 51-А. В 2025 году прием начнется 14 января. Время работы организации: каждый вторник с 9:00 до 12:00. В Ивантеевке принимают по средам по адресу: Центральный проезд, д. 1. График работы: с 14:00 до 17:00. В первый раз в 2025 году организация заработает 15 января. В Красноармейске первый прием уже был проведен 10 января. Жителей муниципалитета приглашают на прием каждую пятницу. Обращаться рекомендовано с 9:00 до 12:00 по адресу: Свердлова, д. 17.

«Обсудили обеспечение безопасности на Крещение. В Пушкинском будут оборудованы два места: р. Уча в районе родника «Ивушка» (мкр. Мамонтовка, ул. Маяковского). Купель святого источника Казанской иконы Божией Матери (д. Мураново, ул. Барская Поляна)», — сообщил Глава муниципалитета.

Глава напомнил, что купание в непредназначенных местах может привести к трагедии.