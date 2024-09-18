Глава Городского округа Пушкинский провел очередное оперативное совещание

В ходе него обсуждались вопросы, связанные с поддержкой бойцов СВО. Также одной из главных тем стала подготовка к отопительному сезону. Об этом Максим Красноцветов рассказал в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, на оперативном совещании присутствовали заместители, руководители управлений и подведомственных организаций. Вместе с ними удалось обсудить меры поддержки, которые муниципалитет оказывает российским солдатам, находящимся на передовой:

«Важно держать высокий темп, работать по запросам и на опережение. Работа по этому направлению не прекращается», — написал Максим Валерьевич на странице в социальных сетях.

Кроме того, идет подготовка к запуску отопления с началом холодов. Особое внимание в этом вопросе необходимо обратить на закупку мазута в качестве одного из вариантов топлива для систем отопления в Городском округе Пушкинский.

Управляющие компании сейчас активно готовятся к предстоящему зимнему сезону. Они закупают оборудование и материалы (генераторы, инструменты, трубы, полипропилен, металл и многое другое). Совсем скоро в округе пройдут проверки на наличие всего необходимого из вышеперечисленного.

Отмечается, что на данный момент далеко не все управляющие компании предоставили паспорта готовности многоквартирных домов к зиме. Некоторые организации замедляют этот процесс. В таких случаях данный вопрос обсуждается с руководителями компаний в индивидуальном порядке.