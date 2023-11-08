Глава Городского округа Пушкинский проверил ремонт дороги в деревне Луговая-Горенки
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
Городской округ Пушкинский продолжает благоустраиваться. В День единства глава муниципалитета Максим Красноцветов проверил дорогу в деревне Луговая-Горенки. Глава округа отметил символичность этого мероприятия.
«Дорожная сеть объединяет нас, соединяя населенные пункты и родных людей», — сказал он.
Глава Городского округа Пушкинский также добавил, что весь капитальный ремонт объекта ведется по Губернаторской программе.
Протяженность участка более 2 км, площадь — 11 000 кВ.м. Будет обновлено асфальтовое покрытие, укрепление обочин, уже проведена замена водопропускных труб.
Работы планируют завершить до конца ноября.
«Мониторинг ведем в рамках реализации проекта „Безопасные дороги“, — подчеркнул Красноцветов.