Глава Городского округа Пушкинский проверил ремонт дороги в деревне Луговая-Горенки

Городской округ Пушкинский продолжает благоустраиваться. В День единства глава муниципалитета Максим Красноцветов проверил дорогу в деревне Луговая-Горенки. Глава округа отметил символичность этого мероприятия.

«Дорожная сеть объединяет нас, соединяя населенные пункты и родных людей», — сказал он.

Глава Городского округа Пушкинский также добавил, что весь капитальный ремонт объекта ведется по Губернаторской программе.

Протяженность участка более 2 км, площадь — 11 000 кВ.м. Будет обновлено асфальтовое покрытие, укрепление обочин, уже проведена замена водопропускных труб.

Работы планируют завершить до конца ноября.