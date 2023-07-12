Глава Городского округа Пушкинский рассказал о старте ремонта шоссе
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Глава муниципалитета Максим Красноцветов рассказал, что к ремонту участка между Ярославским и Старым Ярославским шоссе вблизи деревни Щеглово уже приступили.
Участок пользуется большой популярностью у жителей округа и испытывает большую нагрузку. Чтобы привести его в порядок, дорожные службы области фрезеруют старое покрытие на проезжей части, после чего приступят к укладке нового асфальтобетонного покрытия.
Максим Красноцветов отметил, что для этого участка дороги понадобится более 2,2 тысячи тонн асфальтобетонной смеси.
«Участок ремонта соединяет две высокоинтенсивные трассы, также по нему можно проехать к нескольким небольшим населенным пунктам и местам социального притяжения: детскому саду, поликлинике, ж/д станции», — подчеркнул глава муниципалитета.